不僅緬甸、曼谷有感！馬來西亞檳城等多州感受餘震
緬甸今天發生規模7.7強震，撼動鄰近多國，泰國曼谷多地傳災情。馬來西亞氣象局說，包括檳城等多個州均感受餘震威力，幸未造成海嘯威脅。
根據美國地質調查所（USGS），緬甸中部當地時間中午12時50分（台北時間下午2時30分）發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，泰國曼谷與中國雲南都能感受地震威力。
新海峽時報（New Straits Times）等多家媒體報導，馬來西亞氣象局透過社群媒體平台臉書（Facebook），說明馬來西亞半島有多個州均感受到餘震，但未造成海嘯威脅。
馬來西亞國會下議會議長裘哈里（Johari Abdul）也向這次地震罹難者家屬致哀，除盼傷者早日康復，也希望救災與搜救工作順利進行。
馬來西亞媒體報導，對於緬甸中部今天發生強烈地震，馬來西亞包括亞航等多家航空公司均尚未有任何相關航班遭取消。
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