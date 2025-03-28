不僅緬甸、曼谷有感！馬來西亞檳城等多州感受餘震

緬甸中部發生7.7級地震，這次地震帶來的震感強烈，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。據此前報導，泰國曼谷有興建中的高達30層樓高的摩天大樓倒塌，當地傳媒報道至少3人死亡、81人失蹤。

2025-03-28 21:19