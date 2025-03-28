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緬甸7.7強震／曼谷審計長公署新大樓倒塌 總承包商為泰陸合資企業

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自臉書使用者28日拍攝與上傳影片的截圖顯示，泰國曼谷一處工地的工人在地震後逃離倒塌中的建築物。法新社 & FACEBOOK / Khon Su Cheevit Adeet Mai Suay Rok Na
這張取自臉書使用者28日拍攝與上傳影片的截圖顯示，泰國曼谷一處工地的工人在地震後逃離倒塌中的建築物。法新社 & FACEBOOK / Khon Su Cheevit Adeet Mai Suay Rok Na

緬甸28日發生規模7.7大地震，鄰國泰國多處都出現了明顯震感，首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區一棟正在興建的高樓甚至完全倒塌，影像在社群媒體上瘋傳。媒體報導，泰國副總審計長蘇提彭．布尼提（Sutthipong Boonnithi）表示，這棟建築是正在興建中的審計長公署（OAG）新辦公大樓。

根據曼谷郵報報導，以及香港鳳凰網轉述新聞，這棟30層的大樓坐落於甘帕安碧路（Kamphaeng Phet Road）一塊11萊（換算約17600平方公尺）的工地，耗資21.36億泰銖（折合新台幣約20.84億元），2020年開始動工，因新冠疫情一度暫停，施工進度已完成30%，且蓋到了最高層。

報導指出，工程計畫總承包商是義大利-泰國發展公共有限公司與中國大陸中國中鐵十局（泰國）有限公司組成的合資企業ITD-CREC。

蘇提彭已緊急趕赴現場視察損失情況，根據香港01轉述，中鐵十局2024年更曾發文慶祝大樓封頂儀式，還稱完工後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」，但中鐵十局在強震後已經刪除了相關文章。

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