緬甸規模7.7強震 搜救隊員估「至少數百死」中、泰皆感受撼動
緬甸中部今天發生芮氏規模7.7強震，震央鄰近第2大城瓦城，當地搜救隊員告訴英國廣播公司（BBC），這場強震確切死亡人數目前還不得而知，「但至少有數百死」。
美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。
這次震央距離緬甸古都及佛教中心瓦城（Mandalay）約17.2公里，當地人口約有150萬人。實皆市位於瓦城西南方。
搜救隊員表示：「死亡人數相當高，由於目前仍在進行搜救行動中，這是我們現在可以透露的全部資訊。」
搜救隊員說：「確切死亡人數目前還不得而知，但至少有數百人。」
泰國首都曼谷位於震央以南約1000公里處，當地也有建築受地震撼動倒塌，數以百計民眾驚慌逃到路上，泰國證券交易所宣布停止交易。曼谷一座施工中的高樓倒塌，70名建築工人失聯。
緬甸自從2021年軍事政變後，軍政府掌權，政治陷入混亂，導致當地資訊取得不易。
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