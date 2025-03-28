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緬甸7.7強震／部分國籍曼谷返台航班延誤 各航空狀況一次看

中央社／ 台北38日電
緬甸今天下午發生芮氏規模7.7地震。 路透社
緬甸今天下午發生芮氏規模7.7地震。 路透社

緬甸今天下午發生芮氏規模7.7地震，泰國也受波及，部分國籍航空從曼谷返台班機有延誤。

星宇航空說，星宇JX742從曼谷回台灣的航班，原本預定當地時間下午1時45分起飛，地震後等待機場檢場及流量管制，延遲到下午約4時才起飛。

華航說，華航在緬甸、泰國分公司人員已於第一時間回報全員均安，現在華航每週3航班飛緬甸仰光，今天並無航班，目前得知仰光及曼谷機場的運作正常，但航班可能因為機場流量管制有所延遲。

華航說，華航以飛航安全為首要條件，將持續關注後續狀況、配合當地機場指引進行作業；同時啟動相關應變機制，盡力協助與照顧受影響國人與旅客。

長榮航空說，今天往返泰國曼谷與清邁航班都正常；台灣虎航說，目前泰國航線只有普吉島，不受地震影響。

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