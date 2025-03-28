影／居民直擊畫面曝光！緬甸世紀強震滿目瘡痍 驚吐：沒遇過這麼大

緬甸中部28日中午發生芮氏規模7.7地震，震央鄰近該國第二大城瓦城（Mandalay），當地不少建物倒塌，現場滿目瘡痍。在地瓦城居民直擊表示，沒有遇過如此大規模強震，周邊房子不少都傾斜，雖然自己住家有些小損壞，但目前還算穩定，家人也都還平安還能居住，不過擔心會有餘震，還要持續觀察。

居住在瓦城的陳媽媽說，今天中午突然天搖地動，家中許多擺設都掉落地面，房子出現不少破損，不過好險家人都及時躲避，沒有人員損傷，不過周邊房子不少房子傾斜，大家都擔心會有餘震。

一開始一度對外聯繫中斷，不過目前已陸續恢復，已能對外聯繫。

「沒遇過這麼大的」住在仰光的陳先生說，事發大概在中午12點55分左右，當下是大部分民眾用參與中午休息時間，前一兩個月緬甸也曾有過兩次小地震，本來也以為只是跟以往一樣，沒想到震了一分鐘，公司緊急疏散所有員工，「到現在還在暈」。

陳先生，目前沒有聽說有宣布進入相關緊急狀態，家人目前都沒有事情，只有老家牆壁有稍微破損，也希望能夠趕快度過這次危機。