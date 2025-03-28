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緬甸7.7淺層強震…台灣各單位整備待命救災 賴總統發聲了
緬甸今天發生芮氏規模7.7淺層強震，賴清德總統在臉書表示，他已請外交部，透過我國駐緬甸代表處、駐泰國代表處，了解當地災情資訊、掌握國人受災情況。台灣會與國際社會一同關注救災進展，如有需要，台灣願意提供必要協助。內政部消防署已通知各輪值單位整備待命，相關單位也會持續掌握當地情勢，確保國人在外安全。
賴總統表示，提醒在當地居住或旅遊的國人朋友，務必保持警覺，注意官方發布的最新資訊，防範後續可能發生的餘震。如有任何緊急需求，請立即撥打所在地駐外館處急難救助手機號碼。緬甸境內請直撥：09-257-257-575，泰國境內請直撥：081-666-4006。
賴總統表示，祈願災情減至最低，救災與復原工作順利，所有受影響的人們都能平安無恙。
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