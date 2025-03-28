快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

聯合新聞網／ 綜合報導
規模7.7強震襲擊緬甸，曼德勒地區民宅倒塌。新華社
規模7.7強震襲擊緬甸，曼德勒地區民宅倒塌。新華社

緬甸今（28）日下午2時20分發生規模7.7強震，12分鐘後再發生規模6.4餘震，威力之大甚至造成泰國曼谷一處建案倒塌。據我國駐緬甸代表處回報，目前有一國人因在曼德勒當地建築物倒塌而失聯，外交部林佳龍已指示我駐緬甸及駐泰國代表處掌握災情、國人受困狀況，同時分向兩國表達慰問之意，並願提供必要協助。

緬甸中部在台灣時間今天下午2時20分，發生規模7.7強震，震央深度僅10公里，12分鐘後再度發生規模6.4餘震。地震威力之大，甚至連曼谷一處建案也應聲倒塌。地震專家郭鎧紋表示，這是今年最大的地震，規模7.7強震釋放能量大約是177顆原子彈，與重創台灣的921地震相當。

郭鎧紋進一步說明，緬甸規模7.7強震，是印度板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，而今年1月7日在青藏高原發生規模7.1強震後，台灣在1月21日發生大埔6.4地震，這就是所謂的應力轉移。由於這次地震機制與1月7日類似，郭提醒，未來台灣要注意可能觸發規模6以上的地震。

此外，據我國駐緬甸代表處回報，目前有一國人因所在曼德勒當地建築物倒塌而失聯，至於其他如駐地同仁及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。

針對緬甸強震，外長林佳龍已指示我國駐緬甸、駐泰國代表處掌握災情、國人受困狀況，同時分向兩國政府表達慰問之意，並願提供必要協助。

地震 外交部 林佳龍 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸7.7強震／瓦城地標「百年王宮」遭殃 宮牆建築坍塌現場照曝光

緬甸世紀強震搖5分鐘！近200家台商現況曝光：工人都嚇哭了

緬甸7.7強震仰光未傳台灣人受災 駐緬甸代表處：曼德勒堪憂

緬甸7.7強震 教育部：在緬約30位學生均無傷亡情形

相關新聞

影／曼谷30層倒塌大樓傳2死、多人受困 部落客曝「21億驚人背景」

英國衛報報導，泰國緊急救援人員表示，受緬甸規模7.7強震影響而倒塌的曼谷大樓，死亡人數增至2人，受困在瓦礫堆中的人數仍不...

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

緬甸今（28）日下午2時20分發生規模7.7強震，12分鐘後再發生規模6.4餘震，威力之大甚至造成泰國曼谷一處建案倒塌。據我國駐緬甸代表處回報...

緬甸7.7強震首都災情照曝光 醫院急診中心倒塌！路面隆起破裂

英國BBC報導，緬甸中部28日發生芮氏規模7.7強震，法新社從首都奈比多發出災情照片。

緬甸7.7強震／曼谷罕見受波及 空中泳池溢水大樓下起「瀑布雨」

緬甸今天下午發生規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。在曼谷經營深度旅遊已長達15年的Vacio 姊妹花旅行社負...

緬甸7.7強震外媒直擊當地災況 「傷者痛苦扭動」街上哀鴻遍野

緬甸中部28日下午發生規模7.7的強震，地震震央位於第二大城瓦城附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比...

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

緬甸今下午發生規模7.7強震，甚至讓泰國曼谷高樓倒塌，泰國總理貝東丹也即刻宣布曼谷進入緊急狀態。地震專家郭鎧紋表示，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。