緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

緬甸今（28）日下午2時20分發生規模7.7強震，12分鐘後再發生規模6.4餘震，威力之大甚至造成泰國曼谷一處建案倒塌。據我國駐緬甸代表處回報，目前有一國人因在曼德勒當地建築物倒塌而失聯，外交部長林佳龍已指示我駐緬甸及駐泰國代表處掌握災情、國人受困狀況，同時分向兩國表達慰問之意，並願提供必要協助。

緬甸中部在台灣時間今天下午2時20分，發生規模7.7強震，震央深度僅10公里，12分鐘後再度發生規模6.4餘震。地震威力之大，甚至連曼谷一處建案也應聲倒塌。地震專家郭鎧紋表示，這是今年最大的地震，規模7.7強震釋放能量大約是177顆原子彈，與重創台灣的921地震相當。

郭鎧紋進一步說明，緬甸規模7.7強震，是印度板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，而今年1月7日在青藏高原發生規模7.1強震後，台灣在1月21日發生大埔6.4地震，這就是所謂的應力轉移。由於這次地震機制與1月7日類似，郭提醒，未來台灣要注意可能觸發規模6以上的地震。

此外，據我國駐緬甸代表處回報，目前有一國人因所在曼德勒當地建築物倒塌而失聯，至於其他如駐地同仁及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。

針對緬甸強震，外長林佳龍已指示我國駐緬甸、駐泰國代表處掌握災情、國人受困狀況，同時分向兩國政府表達慰問之意，並願提供必要協助。