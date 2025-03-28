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緬甸7.7強震／瓦城地標「百年王宮」遭殃 宮牆建築坍塌現場照曝光

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
緬甸強震後，瓦城百年王宮的部分城牆毀損。新華社
緬甸強震後，瓦城百年王宮的部分城牆毀損。新華社

據今日緬甸報導，緬甸中部28日中午發生芮氏規模7.7地震，該國第二大城瓦城近年來已因內戰受嚴重影響，如今再遭地震襲擊，城內歷史悠久的王宮部分建築嚴重損壞。

瓦城的1名居民受訪時說，「我們社區發生火災，很多人受傷，部分人恐怕已經喪命」。當地民眾表示，瓦城已有多棟高樓倒塌，民眾憂心有人受困其中。地震發生後，軍政府的幾個官方網站都已無法登入。

這次地震讓瓦城著名地標、已有百年歷史的王宮嚴重受損，部分宮牆與一棟建築物坍塌，當地寺院也傳出災情。

受損王宮為緬甸最後王朝「貢榜王朝」的宮殿，為王朝最後兩任君主敏東國王與錫袍國王住所。英國於1885年第三度攻打緬甸，英軍佔領王宮並將緬甸國王流放印度，讓貢榜王朝落幕。

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