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緬甸7.7強震 新光醫院第一時間應變「不排除派員救災」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院為南向醫療緬甸主責醫院，該院副院長洪子仁表示，已與派駐當地協調人聯繫，保持溝通管道暢通，並進行人力及物資整備，必要時可隨時出發當地。本報資料照片
新光醫院為南向醫療緬甸主責醫院，該院副院長洪子仁表示，已與派駐當地協調人聯繫，保持溝通管道暢通，並進行人力及物資整備，必要時可隨時出發當地。本報資料照片

緬甸發生芮氏規模7.7強震，震央位於中部曼德勒附近的實皆省西北16公里，地震深度僅約10公里，傳出逾千人罹難。新光醫院為南向醫療緬甸主責醫院，該院副院長洪子仁表示，院長侯勝茂已立即舉行會議，自己也與派駐當地協調人聯繫，保持溝通管道暢通，並進行人力及物資整備，必要時可立即出發當地。

洪子仁表示，今天下午震災發生當下，院方已聯繫駐緬甸經濟文化辦事處，及院方派駐當地協調人，地震發生的實皆省位於緬甸中部，距緬甸最大城市仰光有一段車程，但周遭國家如泰國、孟加拉、不丹等都傳出災情，必須密切觀察後續，及當地交通狀況，院方目前先建立聯繫通路，不排除任何方式協助。

不過，洪子仁表示，據協調人回報，過去緬甸發生大海嘯等天災時，政府採取排外態度，不樂見外國人進入救援，這與其他政府比較不同，但不論該國政府態度如何，站在台灣立場，在可協助情況下，一定發揮「Taiwan Can Help」的精神馳援，過去土耳其發生大地震時，新光集團曾捐贈上千萬經費支援，目前新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，也已在瞭解情況，不排除與院方一起採取行動。

至於國內是否成立賑災專戶，衛福部社工司長蘇昭如表示，目前並未接獲相關訊息，此為涉外情事，必須由外交部評估後，回報行政院，台灣可採取的協助方式，包括藉外交部基金會辦理捐款，或衛福部賑災基金會協助等，需靜待指示，目前尚無消息。

地震 緬甸 緬甸強震

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