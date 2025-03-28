泰緬強震致災 高市搜救犬整備赴災區救人

緬甸、泰國發生芮氏規模7.7強震，致樓房倒塌，造成傷亡。高雄市消防局特搜大隊整備待發，正等候外交部及消防署通知，赴指定國家及城市協助救難搜救。

高雄市消防局特搜大隊搜救犬馴養小組的搜救犬，本月負責國際搜救值月，一旦發生災害，搜救犬便出動前往災區，協助搜救任務。

今天下午泰緬發生強烈地震，災情傳出後，高雄市消防局特搜大隊立即整備，將帶搜救犬出任務。