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影／曼谷30層倒塌大樓傳2死、多人受困 部落客曝「21億驚人背景」
英國衛報報導，泰國緊急救援人員表示，受緬甸規模7.7強震影響而倒塌的曼谷大樓，死亡人數增至2人，受困在瓦礫堆中的人數仍不明。
曼谷恰圖恰地區（Chatuchak）該棟大樓稍早已傳出1死50傷，消息指有43人被困在其中。根據美聯社報導，救援人員向記者表示又救出7人，但目前仍不清楚受困在瓦礫堆中的人數還有多少。
旅居泰國的部落客「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」在臉書透露，倒塌的建築是全新的審計署辦公大樓，高30層占地約4.4公頃，施工費用約21.36億泰銖，靠近乍都節市場商圈、曼谷地鐵甘帕昂碧站，新邦賜中央車站。
部落客表示，因多人受困，目前已經有超過100輛救難車輛在洽圖洽附近待命，坦言「泰國對於這樣子的災難經驗真的很不足，大家正在手忙腳亂，天佑我們」。
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