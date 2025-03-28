緬甸7.7世紀強震！日產與本田泰國廠暫時停工 泰股暫停交易

緬甸28日下午發生世紀強震，從泰國到越南等鄰近國家都感受到強震的威力。泰國證券交易所暫停了當日下午的所有交易活動。另外日媒也報導，日產和本田位於泰國的工廠都已暫時停工。

據美國地質調查所（USGS）初步資料，緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，震央深度僅10公里，離緬甸第二大城曼德勒市約17.2公里，曼德勒市約有150萬人口。

彭博資訊報導，這是緬甸一世紀以來所遭遇最強烈地震，就全球而言則是2023年以來最強烈的地震。USGS表示，同一地區隨後發生了第二次地震，震級6.4級。

連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。路透報導，緬甸強震發生後，泰國證券交易所在官網上宣布立即暫停所有交易活動，「此次影響所有市場，包括泰國股市、另類投資市場（MAI）和泰國期貨交易所（TFEX）今（28）日下午的交易時段」。

曼谷市政廳在地震後也宣布為災區，由曼谷市長負責協調救災工作。

曼谷一幢摩天大樓倒塌，泰國國家緊急醫學研究所稱，至少有一人死亡，數十名工人從摩天大樓的廢墟中獲救。

路透引述新華社報導，與緬甸接壤的雲南省西南部也有強烈震感，但所幸目前尚未傳出人員傷亡。

彭博資訊報導，在曼谷的目擊者稱，地震持續了1分鐘以上，人們紛紛逃往戶外。在河內，數百人從高層建築中衝出。Hai Ba Trung地區的人說感覺到了兩次搖晃。