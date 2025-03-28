緬甸7.7強震／曼谷罕見受波及 空中泳池溢水大樓下起「瀑布雨」

緬甸今天下午發生規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。在曼谷經營深度旅遊已長達15年的Vacio 姊妹花旅行社負責人Ashely 表示，地震發生當下自己在開車，並沒有感覺到有地震，但突然發現路上有很多人跑出來，一開始還以為大樓失火，後來發現很多棟大樓的人都跑出來，路上也開始塞車，才知道有地震。

Ashely表示，住大樓的人可能對這起地震感覺明顯，但開車無感，估計發生在台灣應該也只有三、四級，可是曼谷從來沒有這樣地震過，曼谷的住宅也不會有防震措施，加上曼谷有些大樓都沒有挖地下室，所以那一棟正在興建中的曼谷大樓才會這樣塌了。

但她說，因為曼谷市區很多飯店都有空中泳池，地震發生後，很多大樓飯店泳池的水溢出來，形成市區大樓瀑布。有些大樓間有空橋，空橋有斷裂，但並沒有大樓倒塌，也沒有傳出重大的人員傷亡。

她也說，因為曼谷過往沒有地震，泰國人沒有防災訓練，地震發生後，路邊就是聚集很多泰國人，大家都在划手機，也沒有特別跑到空曠處避難，就是站在大樓底下滑手機。