緬甸7.7強震／歷史名城瓦城已13死200傷 醫院火災病人帶氧氣瓶逃生

紐約時報報導，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，該國第二大城、歷史名城瓦城至少13人死亡，200人受傷。

報導指出，瓦城的一間醫院傳出火災，數十名病人逃往鄰近的停車場，許多人甚至還插著靜脈注射管與氧氣瓶，被迫逃生。

瓦城的1名目擊者受路透訪問時說，「當開始搖晃時，我們都跑出房子。我親眼看見一間5層樓高的建築物倒塌。我鎮上的每個人都跑上街頭，沒人敢回到屋內」。