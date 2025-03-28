緬甸強震 教育部：在緬約30位學生 均無傷亡情形

緬甸今下午發生規模7.7強震，教育部經駐泰國代表處教育組洽駐緬甸代表處了解，目前並無留學生傷亡情形。

教育部表示，礙於我國於緬甸並末設教育組或派人員，經兼管緬甸的駐泰國代表處教育組洽駐緬甸代表處了解，目前並無留學生傷亡情形。教育部提到，我國並無大學以上學生於緬甸求學，台商子女就讀仰光之高中以下學校者約莫30位，目前均安，惟部分地區因地震而通訊不穩，將持續追蹤與聯繫。

駐泰國代表處教育組透過台灣同學會及社群媒體，提醒同學注意後續影響，另國人如在緬甸境內遇緊急情況須求助，可洽駐緬甸代表處，境內請撥09-257257575，或撥緊急連絡手機電話0800-085-095。