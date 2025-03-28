緬甸軍政府罕見對外求援 災區瓦城與首都奈比多進入「緊急狀態」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，緬甸強震後，軍政府宣布，緬甸中部大部分地區，包括第二大城瓦城和與首都奈比多進入「緊急狀態」。
軍政府宣布，實皆（Sagaing）、瓦城（Mandalay）、勃固（Bago）、馬圭省（Magway）以及撣邦東部等六個地區進入「緊急狀態」。首都奈比多也包括在內，那裡是軍政府最高領導層的所在地。
英國衛報報導，緬甸軍政府也罕見尋求國際人道救援。法新社報導，軍政府領袖敏昂來被目擊到抵達奈比多一處醫院巡視傷者。
CNN指出，緬甸大部分地區仍在軍政府控制之外，軍政府在2021年政變奪權後，一直在與民族叛亂組織和民主鬥士作戰。
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