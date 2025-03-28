緬甸7.7強震外媒直擊當地災況 「傷者痛苦扭動」街上哀鴻遍野

緬甸中部28日下午發生規模7.7的強震，地震震央位於第二大城瓦城附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比多以北約100公里區域，約12分鐘後又發生規模6.4的第二次強震。一隊法新社記者當時正在奈比多的的國家博物館，報告了當下的狀況。

根據法新社採訪團隊的報告，隨著建築開始搖晃，天花板的碎片掉了下來。穿著制服的工作人員衝了出去，有人發抖流淚，其他人則抓起手機聯絡親人。附近的道路因地震而彎曲斷裂，通往該市最大醫院之一的道路塞滿了車輛。

這家擁有1000個床位的醫院在地震發生後，很快就被宣布為「大規模傷亡區」，救護車則穿梭在車陣之間，傷者正在街上接受治療，擔架上掛著點滴。有些受害者痛苦地扭動，其他人則靜靜地躺著，親屬試圖安慰他們。

BBC指出，緬甸2021年政變後就由軍政府統治，造成資訊取得困難，國家則控制幾乎所有地方廣播、電視、印刷和線上媒體，網路使用受到限制。通訊線路似乎也中斷，BBC一直無法接通在地的援助機構。