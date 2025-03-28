緬甸7.7強震仰光未傳台灣人受災 駐緬甸代表處：曼德勒堪憂
緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，駐緬甸代表處指出，目前緬甸第一大城仰光水電通訊都沒問題，沒有傳出台灣人受災，不過緬甸第二大城曼德勒狀況相當嚴重，會持續關注後續狀況。
美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中國、泰國皆感受撼動。
駐緬甸代表處僑務組官員林冠宏接受中央社訪問時指出，仰光目前一切都安好，水電和通訊都沒太大問題，據仰光台商會回報，仰光的台商沒有傳出損失，也沒有傳出台灣人受災。
林冠宏指出，但鄰近實皆市的仰光第二大城曼德勒狀況相當嚴重，代表處嘗試聯繫曼德勒那邊的人，但目前無法聯繫上，代表處會持續關注後續狀況。
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