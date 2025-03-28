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緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震
緬甸今下午發生規模7.7強震，甚至讓泰國曼谷高樓倒塌，泰國總理貝東丹也即刻宣布曼谷進入緊急狀態。地震專家郭鎧紋表示，這是今年最大的地震，而規模7.7強震釋放能量大約就是177顆原子彈，與當年重創台灣的921地震相當。
緬甸中部在台灣時間今天下午2時20分，發生規模7.7強震，震央深度僅10公里。而2時32分，再度發生規模6.4餘震。從畫面資料可見，建築物或廟宇倒塌傾斜，大橋扭曲變形等畫面，目前死傷人數尚不明。
郭鎧紋表示，緬甸中部這起規模7.7強震，是今年第3起規模7起上地震，也是近2年規模最大地震，規模比日本去年能登半島7.5強震還大，而這起規模7.7強震，釋放能量相當於177顆原子彈。
郭鎧紋解釋，所謂7.7是美國地震矩規模，若對比於台灣使用的芮氏規模，此次緬甸強震釋放的能量將與921大地震相當。
郭鎧紋進一步說明，緬甸規模7.7強震，是印度板塊與歐亞大陸板塊碰撞造成，而今年1月7日在青藏高原發生規模7.1強震後，台灣在1月21日發生大埔6.4地震，這就是所謂的應力轉移，由於這次地震機制與1月7日類似。郭提醒，未來台灣要注意可能觸發規模6以上的地震。
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