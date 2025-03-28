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緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

緬甸軍政府罕見對外求援 災區瓦城與首都奈比多進入「緊急狀態」

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緬甸7.7強震屬「大規模災難」 我消防署：輪值縣市已整備

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
緬甸今天發生7.7強震屬「大規模災難」，消防署表示，國道人道救援輪值縣市已整備待命。圖／消防署提供
緬甸今天發生7.7強震屬「大規模災難」，消防署表示，國道人道救援輪值縣市已整備待命。圖／消防署提供

今天上午緬甸發生7.7強震屬「大規模災難」，消防署表示，第一時間已通報國際人道救援第一、二梯次輪值縣市的屏東縣、桃園市特種搜救隊，進行搜救任務準備，同時檢點國內各搜救隊救災量能、持續監控災情最新發展情況。

緬甸今天稍早發生芮氏規模7.7的強震，震央位於中部曼德勒附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比多以北約100公里區域，地震深度僅約10公里，屬於淺層地震，且8個小時後又發生一起6.4強烈餘震。

緬甸今天發生芮氏規模7.7的強震，網路上已傳出災情現場房屋傾倒畫面及影片，災損情況十分嚴重。曾來台就讀中山醫學大學生物研究所，返國後擔任孔聖國際學校教師的緬甸籍尹慧敏，也透過IG貼出緬甸地震受損情況，呼籲國際人道救援組織出手協助救援。

美國地質調查局（USGS）示警，緬甸這次強震屬大規模災難，可能有多達1300萬人受到「強烈」甚至「嚴重」的震動影響，恐有數千人罹難。

消防署指出，目前國際人道救援搜救人員120名，包括含5位醫師、1位獸醫師、7位護理師、搜救犬6隻及各式裝備器材重達15公噸，已完成救援待命整備，一旦接獲外交部與緬甸連繫，確認可進行人道救援任務知會，隨時可因應各項重大災難的應變支援，以展現台灣救災的軟實力。

緬甸今天發生7.7強震屬「大規模災難」，消防署表示，國道人道救援輪值縣市已整備待命。圖／消防署提供
緬甸今天發生7.7強震屬「大規模災難」，消防署表示，國道人道救援輪值縣市已整備待命。圖／消防署提供
緬甸發生規模7.7強震，導致曼谷一處興建中的建築應聲倒塌。美聯社
緬甸發生規模7.7強震，導致曼谷一處興建中的建築應聲倒塌。美聯社

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