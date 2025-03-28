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緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

緬甸軍政府罕見對外求援 災區瓦城與首都奈比多進入「緊急狀態」

強震又遇下班尖峰 台籍經理人：曼谷市區大塞車

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
泰國當局表示，曼谷一棟建築中的高樓倒塌，造成1人死亡，50人受傷。歐新社
泰國當局表示，曼谷一棟建築中的高樓倒塌，造成1人死亡，50人受傷。歐新社

緬甸今天下午發生規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃，泰國總理貝東丹28日宣布，曼谷進入緊急狀態。日本YKT旅遊集團駐曼谷分公司總經理李承仲表示，下午地震的確很嚴重，現在又正逢周末下班時段，路上大塞車，百貨公司也都關門了。

李承仲說，地震發在今午曼谷時間約1：30分，地震發生後，所有人都從大樓裡跑到街上避難，當時市區整條街上都是人，後來經過1個小時左右，大家陸續回到大樓裡辦公，但因為有些大樓倒塌，就算回到辦公室裡辦公還是能聽到警車、救護車一直響。

李表示，後來自己讓員工先下班回家，但因為曼谷很少發生這麼大地震，百貨公司在地震後也都先暫時關時，現在遇到下班時間，路上人車更多，全塞住。他說目前自己還待在辦公室裡等，畢竟出去了也會卡在路上，而且還要買晚餐，百貨公司沒開也沒東西可以吃。

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