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地震重創緬甸歷史名城瓦城 電話通聯中斷

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。新華社
緬甸28日發生強震，歷史名城瓦城震後一片斷垣殘壁。新華社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，緬甸中部28日中午發生芮氏規模7.7地震，震央鄰近該國第二大城瓦城（Mandalay）。瓦城是緬甸文化與宗教重鎮，擁有約100萬人口，且佛教寺廟林立，更一有一座廣大皇宮。

地震的震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。目前瓦城電話通聯中斷，媒體無法連繫當地居民。

瓦城位於伊洛瓦底江河畔，當地的幾個重要寺廟為緬甸佛教徒的生活中心。該城市也曾是緬甸國王的居所，皇家宮殿矗立其中，直到英國殖民者於1885年併吞緬甸王國，將最後一位國王流放至印度。

這座城市同樣也是中要的物流與商業樞紐，位於主要貿易線的終點，該路線穿越緬甸北部撣邦（Shan State）的山丘，通往中國大陸邊界。大陸為緬甸最大的貿易夥伴。

自2021年爆發軍事政變與內戰以來，該路線一直是民族叛軍與親民主團體的交火地帶，路線的封閉影響商業，導致緬甸軍事統治者損失數億美元的稅收而陷入財政困難。

地震 緬甸 緬甸強震

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