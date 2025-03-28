快訊

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

緬甸軍政府罕見對外求援 災區瓦城與首都奈比多進入「緊急狀態」

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸強震／泰國曼谷興建中摩天大樓倒塌 泰媒：1死43失蹤

香港01／ 張子傑
緬甸強震，曼谷一棟興建中摩天大樓倒塌。圖/美聯社提供
緬甸強震，曼谷一棟興建中摩天大樓倒塌。圖/美聯社提供

緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。地震發生後，鄰國泰國曼谷感受到強烈震動。

多段在社交平台流傳的片段顯示，曼谷有興建中的建築物倒塌，《曼谷郵報》指，該座倒塌建築物位於洽圖洽（Chatuchak，又譯翟度翟），泰國公共電視台（Thai PBS）指，至少43人失蹤，1人喪生。

德國地質學研究中心（GFZ）則把這次地震測定為6.9級，震源深度僅10公里。

天空新聞（Sky News）報道，美國地質調查局（USGS）指地震在緬甸曼德勒（Mandalay）發生，震度為7.7級，震源深度為10公里。當地在地震後12分鐘傳出另一次6.4級的餘震。

目前未知傷亡情況，曼谷大批民眾在地震後紛紛走上街頭避難。BNO News引述USGS指，可能有最多1300萬民眾感受到強烈至嚴重程度的搖晃。

至於曼谷的興建中摩天大樓倒塌一事，法新社引述醫護人員報道，至少有43名工人被困在瓦礫內。中國傳媒引用泰國國家應急醫學研究所指，43名失蹤者中，42人獲救。

在中國，雲南網民也指感受到強震震感。央視新聞指，雲南多地有明顯震感。外交部表示正密切留意報告，並會及時公布消息。

延伸閱讀：

緬甸7.9級地震｜雲南瑞麗棚子塌陷、牆體裂開　民眾狂奔影片曝光

緬甸大地震｜泰國曼谷泳池變「瀑布」　BTS列車狂搖後全線停駛

文章授權轉載自《香港01》

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

泰國地震大樓倒塌！虞書欣當地拍戲工作室報平安　歌手羅敏莊驚喊：好害怕！

緬甸強震「泰國曼谷」進入緊急狀態！ 台灣遊客急喊：飯店不能check in、換匯所都關門

斷層穿越中部 緬甸經常發生強震

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

相關新聞

影／緬甸7.7強震深度僅10公里！建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

緬甸稍早發生芮氏規模7.7的強震，震央位於中部曼德勒附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比多以北約10...

影／地牛大翻身！緬甸7.7強震曼谷、雲南也有感 天際泳池變「瀑布」

中國大陸地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。

緬甸7.9大地震！「雲南震感」衝熱搜第一 陸發布海嘯預警

緬甸28日發生大地震，大陸官方測定達規模7.9，並已發布海嘯預警，雲南省多地民眾表示震感強烈，鄰近的貴州、廣西也有相關的...

緬甸7.7強震：大橋崩斷、馬路陷落，泰國曼谷大樓也有倒塌

3月28日下午兩點多，緬甸中部發生規模兩波強震，芮氏規模分別至少達7.7與6.4，社群平台上已出現部分災情影片，緬甸目前發生舊實皆大橋斷裂、馬路陷落，多棟透天民宅倒塌等狀況，已有救災人員進入倒塌建物中營救。曼谷也有個別幾棟尚未完工的大樓垮塌，畫面頗為驚人。

緬甸7.7強震仰光未傳台灣人受災 駐緬甸代表處：曼德勒堪憂

緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，駐緬甸代表處指出，目前緬甸第一大城仰光水電通訊都沒問題，沒有傳出台灣人受災，不過緬甸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。