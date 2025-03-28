緬甸強震／泰國曼谷興建中摩天大樓倒塌 泰媒：1死43失蹤

緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。地震發生後，鄰國泰國曼谷感受到強烈震動。

多段在社交平台流傳的片段顯示，曼谷有興建中的建築物倒塌，《曼谷郵報》指，該座倒塌建築物位於洽圖洽（Chatuchak，又譯翟度翟），泰國公共電視台（Thai PBS）指，至少43人失蹤，1人喪生。

德國地質學研究中心（GFZ）則把這次地震測定為6.9級，震源深度僅10公里。

天空新聞（Sky News）報道，美國地質調查局（USGS）指地震在緬甸曼德勒（Mandalay）發生，震度為7.7級，震源深度為10公里。當地在地震後12分鐘傳出另一次6.4級的餘震。

目前未知傷亡情況，曼谷大批民眾在地震後紛紛走上街頭避難。BNO News引述USGS指，可能有最多1300萬民眾感受到強烈至嚴重程度的搖晃。

至於曼谷的興建中摩天大樓倒塌一事，法新社引述醫護人員報道，至少有43名工人被困在瓦礫內。中國傳媒引用泰國國家應急醫學研究所指，43名失蹤者中，42人獲救。

在中國，雲南網民也指感受到強震震感。央視新聞指，雲南多地有明顯震感。外交部表示正密切留意報告，並會及時公布消息。

BTS Skytrain rocks violently in Bangkok earthquake! 😱😱😱#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/aSAdSZgTxg — Chrome Crumpet (@ChromeCrumpet) 2025年3月28日

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文章授權轉載自《香港01》