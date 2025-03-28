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緬甸7.7強震新災情…第2大城多棟建築倒塌 目擊者：街道布滿殘骸
緬甸稍早發生芮氏規模7.7強震，泰國曼谷和緬甸陸續傳出災情，美國地質調查局（USGS）更示警這場強震恐造成數千人罹難。路透報導，緬甸又傳出新災情，第二大城曼德勒的目擊者稱當地多棟建築物倒塌。
來自曼德勒的社群媒體貼文顯示，街道布滿倒塌的建築物和殘骸。但路透無法立即核實這些貼文。
這起強震震央距離曼德勒僅17.2公里，而曼德勒有1500萬人口。緬甸當局沒有立即透漏災損。
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