快訊

泰國股市因緬甸大地震停止交易 總理貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態

中職／開幕象獅大戰亮牌 德保拉vs.布雷克老面孔對決

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸7.7強震新災情…第2大城多棟建築倒塌 目擊者：街道布滿殘骸

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，距離震央僅17.2公里的曼德勒傳出多棟建築物倒塌。新華社
緬甸28日下午發生芮氏規模7.7強震，距離震央僅17.2公里的曼德勒傳出多棟建築物倒塌。新華社

緬甸稍早發生芮氏規模7.7強震，泰國曼谷和緬甸陸續傳出災情，美國地質調查局（USGS）更示警這場強震恐造成數千人罹難。路透報導，緬甸又傳出新災情，第二大城曼德勒的目擊者稱當地多棟建築物倒塌。

來自曼德勒的社群媒體貼文顯示，街道布滿倒塌的建築物和殘骸。但路透無法立即核實這些貼文。

這起強震震央距離曼德勒僅17.2公里，而曼德勒有1500萬人口。緬甸當局沒有立即透漏災損。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸強震曼谷也震動 觀光署：尚未接獲通報旅行團受影響

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

影／緬甸連遭7.7、6.4強震襲擊 泰總理貝東塔召開緊急會議

缅甸地震泰國也有感！「花系列」蔣黎麗愛兒曼谷碰強震　哭打電話喊媽：怕見不到妳了

相關新聞

影／緬甸7.7強震深度僅10公里！建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

緬甸稍早發生芮氏規模7.7的強震，震央位於中部曼德勒附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比多以北約10...

影／地牛大翻身！緬甸7.7強震曼谷、雲南也有感 天際泳池變「瀑布」

中國大陸地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。

緬甸7.9大地震！「雲南震感」衝熱搜第一 陸發布海嘯預警

緬甸28日發生大地震，大陸官方測定達規模7.9，並已發布海嘯預警，雲南省多地民眾表示震感強烈，鄰近的貴州、廣西也有相關的...

緬甸7.7強震：大橋崩斷、馬路陷落，泰國曼谷大樓也有倒塌

3月28日下午兩點多，緬甸中部發生規模兩波強震，芮氏規模分別至少達7.7與6.4，社群平台上已出現部分災情影片，緬甸目前發生舊實皆大橋斷裂、馬路陷落，多棟透天民宅倒塌等狀況，已有救災人員進入倒塌建物中營救。曼谷也有個別幾棟尚未完工的大樓垮塌，畫面頗為驚人。

緬甸強震／泰國曼谷興建中摩天大樓倒塌 泰媒：1死43失蹤

緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。地震發生後，鄰國泰國曼谷感受到強烈震動。 多段在社交平台流傳的片段顯示，曼谷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。