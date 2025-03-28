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恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響
緬甸稍早發生芮氏規模7.7的強震，震央位於中部曼德勒附近的實皆（Sagaing）西北16公里，坐落於首都奈比多以北約100公里區域，地震深度僅約10公里。美國地質調查局（USGS）示警，緬甸這次強震屬大規模災難，可能有多達1300萬人受到「強烈」甚至「嚴重」的震動影響，恐有數千人罹難。
USGS顯示，這場強震之後約12分鐘，實皆南方約18公里處又發生規模6.4地震，震源深度同為10公里。
泰國首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區一棟正在興建的高樓更因地震而倒塌，BNO News引述泰媒消息指出，至少43人失蹤，美國CNN則報導稱另有7人受傷。CNN還報導，連接實皆和和附近阿瓦地區（Ava）的一座橋梁坍塌，橋梁有部分沉入伊洛瓦底江。
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