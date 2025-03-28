緬甸7.7強震嚇壞泰國…群眾哭逃塞爆大街 臉色慘白逾1小時不敢回去
根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦公大樓。
美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。
泰國少有地震，有的話也多位於泰緬邊境交界處，對許多泰國人來說，這輩子沒有經歷過地震，因此今天下午地震發生當下，曼谷許多大樓搖晃，嚇壞了沒有遇過地震的泰國人，所有民眾從大樓衝出去，擠滿曼谷街頭。
許多人直呼這輩子沒有遇過地震，有的民眾臉色慘白，甚至哭了出來，大家在地震發生後1個多小時仍然擠滿街頭，不敢再回到辦公大樓內。
曼谷多間百貨公司在地震後暫時閉館，不讓民眾進入，許多大樓的電梯停止運行，連電話訊號都一度中斷。
曼谷恰圖恰區一處正在興建中的大樓倒塌，估計有50名工人困在大樓內，緊急救援小組已經抵達現場展開救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言