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緬甸7.7強震嚇壞泰國…群眾哭逃塞爆大街 臉色慘白逾1小時不敢回去

中央社／ 曼谷28日專電
緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦公大樓。 路透社
緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦公大樓。 路透社

根據美國地質調查所（USGS）資料，緬甸今天下午發生芮氏規模7.7強震，連泰國首都曼谷都感到強烈搖晃。民眾直呼恐怖，曼谷街頭擠滿被地震嚇到的群眾，不敢回到辦公大樓。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間今天中午發生芮氏規模7.7地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

泰國少有地震，有的話也多位於泰緬邊境交界處，對許多泰國人來說，這輩子沒有經歷過地震，因此今天下午地震發生當下，曼谷許多大樓搖晃，嚇壞了沒有遇過地震的泰國人，所有民眾從大樓衝出去，擠滿曼谷街頭。

許多人直呼這輩子沒有遇過地震，有的民眾臉色慘白，甚至哭了出來，大家在地震發生後1個多小時仍然擠滿街頭，不敢再回到辦公大樓內。

曼谷多間百貨公司在地震後暫時閉館，不讓民眾進入，許多大樓的電梯停止運行，連電話訊號都一度中斷。

曼谷恰圖恰區一處正在興建中的大樓倒塌，估計有50名工人困在大樓內，緊急救援小組已經抵達現場展開救援。

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