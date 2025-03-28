影／地牛大翻身！緬甸7.7強震曼谷、雲南也有感 天際泳池變「瀑布」

中國大陸地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。

震央鄰近緬甸中部城市曼德勒（Mandalay），中國大陸地震台網最初測定為7.7級左右，後來上修至7.9級。

路透社報道，在泰國曼谷也感明顯震動，目擊者稱中央商務區建築物出現搖晃。

在中國大陸，雲南網友也指感受到強烈震感。央視新聞指，雲南多地有明顯震感。

中國大陸傳媒報道，地震造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地也有震感反饋。

德國地質學研究中心（GFZ）則把這次地震測定為6.9級，震源深度僅10公里。

中國大陸地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里。圖／擷自USGS 緬甸下午發生了規模7以上地震，此次地震深度為10公里，震央位於曼德勒附近，美國地質調查所（USGS）則將規模上調到7.7。圖擷取自 X / BNO News

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文章授權轉載自《香港01》