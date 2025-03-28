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緬甸7.9大地震！「雲南震感」衝熱搜第一 陸發布海嘯預警

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
緬甸大地震造成大陸雲南多地有震感。（圖／取自微博「新京報我們視頻」）
緬甸大地震造成大陸雲南多地有震感。（圖／取自微博「新京報我們視頻」）

緬甸28日發生大地震，大陸官方測定達規模7.9，並已發布海嘯預警，雲南省多地民眾表示震感強烈，鄰近的貴州、廣西也有相關的震感。

根據大陸中國地震台網正式測定，28日14時20分在緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生規模7.9地震，震源深度30公里。

大陸自然資源部海嘯預警中心發布緬甸海域地震海嘯資訊，根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯，但由於震源位於太平洋範圍之外，不會對大陸沿岸造成影響。

大陸社群平台微博，28日下午「雲南震感」一詞衝上熱搜第一，雲南多地有明顯震感，都市時報報導，昆明一處民宅中，婦女以當地口音說「地震囉地震囉」，家裡面的吊燈晃動幅度巨大。

中國地震台網速報指出，震中距離中緬最近邊境線294公里，造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地亦有震感。

新華社、央視提到，緬甸大城仰光震感強烈、泰國全國各地都有震感，曼谷震感持續數分鐘，民眾紛紛離開高層建築前往街上。

地震 緬甸 緬甸強震

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