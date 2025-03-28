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影／緬甸7.7強震深度僅10公里！建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。 美聯社
路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。 美聯社

路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震

根據GFZ數據，此次地震深度為10公里，震央位於曼德勒附近，初步錄得規模6.9，隨後上修至7.4，美國地質調查所（USGS）則將規模上調到7.7。

緬甸方面尚未通報任何災情，但大城仰光據稱可以感受到劇烈搖晃。有網友在「X」發布照片，宣稱曼德勒標誌性建築的阿瓦橋（Ava Bridge）倒塌，橋身掉入了伊洛瓦底江，但尚未獲得證實。

另外泰國網友上「X」表示，曼谷也能感受到明顯震動。從他上傳的影像可見，曼谷雅典娜豪華精選酒店（Athenee Hotel）正在搖晃，且疑似有建築倒塌。泰北清邁也能感受到地震，許多民眾紛紛離開建築物。

緬甸下午發生了規模7以上地震，此次地震深度為10公里，震央位於曼德勒附近，美國地質調查所（USGS）則將規模上調到7.7。圖擷取自 X / BNO News
緬甸下午發生了規模7以上地震，此次地震深度為10公里，震央位於曼德勒附近，美國地質調查所（USGS）則將規模上調到7.7。圖擷取自 X / BNO News
路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。圖／擷自USGS
路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。圖／擷自USGS

路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。 美聯社
路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。 美聯社

地震 緬甸 緬甸強震

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