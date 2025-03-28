影／緬甸7.7強震深度僅10公里！建築夷為平地、大橋斷裂畫面曝光

路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。

根據GFZ數據，此次地震深度為10公里，震央位於曼德勒附近，初步錄得規模6.9，隨後上修至7.4，美國地質調查所（USGS）則將規模上調到7.7。

緬甸方面尚未通報任何災情，但大城仰光據稱可以感受到劇烈搖晃。有網友在「X」發布照片，宣稱曼德勒標誌性建築的阿瓦橋（Ava Bridge）倒塌，橋身掉入了伊洛瓦底江，但尚未獲得證實。

Breaking: A powerful 7.7 magnitude earthquake has struck Myanmar and the surrounding region. The iconic Ava Bridge in Mandalay has collapsed into the Irrawaddy River. pic.twitter.com/aKEl96x9DZ — Heung Min Son (@heungburma) 2025年3月28日

另外泰國網友上「X」表示，曼谷也能感受到明顯震動。從他上傳的影像可見，曼谷雅典娜豪華精選酒店（Athenee Hotel）正在搖晃，且疑似有建築倒塌。泰北清邁也能感受到地震，許多民眾紛紛離開建築物。

Massive bloody earthquake in #Bangkok after #Myanmar! The entire Athenee Hotel is shaking. pic.twitter.com/CCrSabFhpo — Nianne Hendricks (@niannelynn) 2025年3月28日

WATCH: Strong earthquake hits Bangkok, sending pool water over edge of building pic.twitter.com/r8eUr1c2gX — BNO News (@BNONews) 2025年3月28日

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b — BNO News (@BNONews) 2025年3月28日

7.3 Earthquake from Myanmar felt in Chiang Mai, Thailand

People on the streets after strong shaking.#sismo #temblor #terremoto #Thailand pic.twitter.com/y3idYqXnI5 — Disasters Daily (@DisastersAndI) 2025年3月28日

緬甸下午發生了規模7以上地震，此次地震深度為10公里，震央位於曼德勒附近，美國地質調查所（USGS）則將規模上調到7.7。圖擷取自 X / BNO News 路透28日報導，德國國家地球科學研究中心（GFZ）表示，緬甸下午發生了規模7.4的地震。圖／擷自USGS