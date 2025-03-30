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EZCourse副總被指是「創意私房」會員怒駁斥 黃益中道歉：轉發網友貼文

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EZCourse副總被指是「創意私房」會員怒駁斥 黃益中道歉：轉發網友貼文

聯合新聞網／ 綜合報導
全台關注黃子佼案，輿論盼政府追究「創意私房」所有高級會員責任。示意圖／Ingimage
全台關注黃子佼案，輿論盼政府追究「創意私房」所有高級會員責任。示意圖／Ingimage

藝人黃子佼因持有未成年性影像遭起訴，引發外界關注影像來源「創意私房」網站的高級會員名單。據傳該名單多達80人，不少人呼籲應對外公布。時常針對時事發聲的公民老師黃益中也在臉書上貼出13名據稱為高級會員的人士名單，其中包含知名線上學習平台EZCourse副總經理洪偉傑。然而，在洪偉傑出面否認並發聲明後，黃益中也隨即發文道歉。

黃益中當時公開了包含黃子佼在內的5名疑似會員資訊，並附上姓名、照片與職業類別，之後又在留言區補充8人名單，合計13人，其中就包含洪偉傑。

對此，洪偉傑29日透過EZCourse臉書專頁發表聲明，強調相關指控「純屬虛構」，質疑是特定人士操作網軍、透過假帳號散布不實訊息，意圖抹黑並重創其名譽。他強調，若相關言論持續散播，將保留法律追訴權。

黃益中對此也發文回應，表示：「若本人轉發行為造成當事人名譽受損，在此鄭重公開道歉。」他也提到，自己是轉載Threads平台上的網友貼文，但目前當事人已出面澄清非屬實，願為此負起責任。

黃子佼

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