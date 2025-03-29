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不只一個黃子佼 洪孟楷要求公布創意私房高級會員群

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷今表示，應公布「創意私房」高級會員名單，被害者該保護，拍攝者該起訴，會員群該公布，讓犯罪蟑螂大瓦解大處罰。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷今表示，應公布「創意私房」高級會員名單，被害者該保護，拍攝者該起訴，會員群該公布，讓犯罪蟑螂大瓦解大處罰。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼持有未成年性影像案，引台灣社會關注，影像來源「創意私房」的高級會員名單高達80名，諸多人士要求公布會員名單。國民黨立委洪孟楷今表示，被害者該保護，拍攝者該起訴，會員群該公布，讓犯罪蟑螂大瓦解大處罰。

洪孟楷說，因為創意私房的案件起訴書新聞讓大家看到，過去有許多未成年、青年受到惡劣的犯行，所謂高級會員可以用錢指定犯罪，這是多麼可惡且無恥的事情。整體犯罪產業鏈，政府應該用國家之力，保護每位被害者，並讓參與其中的每個犯罪蟑螂都無法躲過法律的制裁。

洪孟楷提到，起訴書檢視了黃子佼硬碟裡的犯罪證據，都應該做後續的打擊，法務部應成立私房惡行打擊小組，以專人專業來鎖定整個犯罪產業鏈，保護被害者、也讓拍攝者、會員群都受應有制裁。

洪孟楷表示，起訴書內說，有許多影片是被害者手持學生證或個人資料；要有女性專人隱密的聯繫，追蹤了解現在狀況，讓其知道會獲得應有的保護及專業心理醫師的輔導，把被害者找出協助公訴，揪出是誰拍攝？是誰加害？整個過程必須非常專業且謹慎，關心被害者身心狀況。

洪孟楷指出，對於惡劣拍攝性侵者，就應當用最嚴厲的刑責起訴。2021年他就曾經因為南韓「N號門」事件而提案修正刑法222條，當時就預想可能有性侵過程用錄音錄影來盈利的惡劣犯行，因此加重處分。最輕7年以上；以創意私房為例，一案一罰，性侵錄影228次，就當228乘上7年，等於1596年牢期，犯罪者該在牢裡關一輩子到死。

洪孟楷批，會員群以為錢是萬能，躲在鍵盤背後滿足獸慾，就是助長整個犯罪產業的滋生，每一位無論什麼強硬背景，應當追蹤起訴公佈；買賣，是任何犯罪的源頭。政府要用很堅定的決心及行為告訴大眾，台灣不允許這樣的犯罪惡行。

洪孟楷說，他再次強調，他無法想像被害者經過過去的犯行，現在什麼狀況？但應該要讓被害者獲得最妥善的輔導跟照顧。在極度隱密下，專人、專業協助輔導。而犯罪者別以為時間久遠、可以逍遙法外，影片就是鐵證，正義也許遲到，但絕對不能不到。

洪孟楷總結，成立專責小組，保護被害者、起訴犯罪者、公布會員群，讓犯罪蟑螂大瓦解大處罰，還給台灣社會真正的公平正義。正義也許遲到，絕對不能不到，犯罪者關到死，會員群該公布。

藝人黃子佼（中）持有未成年性影像案，引台灣社會關注。記者許正宏／攝影
藝人黃子佼（中）持有未成年性影像案，引台灣社會關注。記者許正宏／攝影

創意私房 洪孟楷 黃子佼

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