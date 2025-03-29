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「黃子佼們」多達80人 她曝高級會員至少要消費6631萬元

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「創意私房」受害人中，甚至有10歲國小女童。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成
「創意私房」受害人中，甚至有10歲國小女童。示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

藝人黃子佼持有未成年性影像案，舉國關注，不只作家吳淡如喊出盼公布「創意私房」80名高級會員名單，YouTuber兼作家「艾琳」更爆料，要晉級高級會員，至少要累積消費6631萬元，有這個資產的人，一定不乏是在檯面上社經地位高的大老闆，「我支持所有社會上的黃子佼們，都應該被公布出來」。

YouTuber兼作家「艾琳」在「艾琳的日常Erin's Diary」臉書粉專表示，黃子佼心裡一定很怨嘆，明明創意私房有80名高級會員，為什麼只有黃子佼被社會撻伐，應該要全體80人都公布出來才對，一起被起訴、一起服刑，一起讓大家知道這些社會敗類。

艾琳表示，要成為創意私房的高級會員，只有80個名額，每人至少需要耗費約新台幣6631萬元。「什麼樣的人可以有資產在犯罪片上，願意花費6631萬元滿足自己的獸性？」有這個資產的人，一定不乏是在檯面上社經地位高的大老闆，影片供應者還有老師、警察等。

「我支持所有社會上的黃子佼們，都應該被公布出來」，艾琳表示，很難想像自己的消費在黃子佼們的公司產品上的時候，竟然被作為是剝削這些孩子們的錢，這些人不配擁有隱私，大眾有知的權利，要知道是否惡魔就在身邊。

她並在留言區貼出資料出處，內容指稱，要成為會員必須先支付1800元人民幣，大約新台幣7900元。入會後消費滿8000元人民幣、約新台幣3萬5000元，進階3級。滿2萬5000元人民幣、約新台幣11萬元，為4級。另消費滿1500萬元人民幣、約新台幣6631萬元，能看到更稀有的影片，僅80個名額，若每3個月沒消費就會被剔除資格，有空缺才能遞補。

網友問為什麼是人民幣消費，艾琳表示，洗錢的一種方式，才不會這麼快被查到是誰在做。

其他網友表示，「穿皮鞋的比黑道還恐怖」、「按照這個人數跟金額，確實是惡魔的行為」、「支持公布，還要定期公布足跡（國外也有），因為煉銅癖不會好」、「連署發動讓此議題不再被蓋台」、「太變態了！這絕對是這些高級會員出錢指示才會有的影片啊」、「看不見的黑手，幫著這圈高級會員」、「台灣法律太輕，保護壞人，壞人都很大聲」。

日前傳出創意私房為滿足高級會員，甚至有14歲國二女生被迫拍了228支性影像，受害者中包括10歲女童，全民希望揪出「黃子佼們」，徹底消滅「創意私房」。台灣高等檢察署檢察長張斗輝已指示從嚴偵辦且立即分案，由台中地檢署主辦、台北地檢署協辦，追查這80名「高級會員」不法行為、追究責任。

創意私房 吳淡如 黃子佼

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