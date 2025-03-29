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揪出「黃子佼們」 許常德喊話創意私房會員幫社會做1事

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揪出「黃子佼們」 許常德喊話創意私房會員幫社會做1事

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
舉國關注黃子佼案，輿論盼政府追究「創意私房」所有高級會員責任。示意圖。圖／Ingimage
舉國關注黃子佼案，輿論盼政府追究「創意私房」所有高級會員責任。示意圖。圖／Ingimage

藝人黃子佼透過「創意私房」購買並持有2259部未成年人性影像，判刑8月；作家吳淡如指創意私房有80名高級會員，「你是否也贊成公布這80位高級會員名單並起訴」，網友齊喊贊成、盼連署讓政府回應；音樂人許常德也在臉書表示，一定要聯合所有力量把創意私房消滅。

針對民眾希望揪出「黃子佼們」，徹底消滅「創意私房」；台灣高等檢察署檢察長張斗輝已指示從嚴偵辦且立即分案，由台中地檢署主辦、台北地檢署協辦，追查這80名「高級會員」不法行為、追究責任。

許常德表示，創意私房是個集中營，受害人都是未成年，輕輕放過這個私房，就是有更多人會受害。這些會員會到處竄流，因為不是只有這個私房，就像狼師到任何幼兒園竄流一樣，「因為幼兒園發現不會舉報他們，只會編個假理由讓他離職」，為了幼兒園聲譽和生意，所以孩子很容易被犧牲，還有國小、國中、高中。

「一定要聯合所有力量把創意私房消滅」，許常德表示，不能只輕輕辦一個個人案件，這樣會讓大家徹底崩潰、絕望恐慌孩子的處境。變態會員能找到路線入會，相信警方應該不難找到，找到後，光是公布都有嚇阻作用。而且不只這一家，曾經是會員的人，對世界可以貢獻的事就是幫忙舉報，「你們應該比誰更知道哪裡有這樣的私房」。不要讓孩子陷入恐慌，不管是被利誘，被暴力脅迫，被家人出賣，被惡徒操控。

網友表示，「要求政府成立專案，追殺（查）到底，定期揭露成果」、「一定要齊心合力」、「把這些人名單樣貌都公佈出來讓他們沒辦法做人，反正本來就不配當人」、「快救救那些還在水深火熱的孩子吧」、「真的這只是冰山一角，需要眾人的力量把創意私房、類創意私房徹底清除」、「抓出這些變態會員，不能姑息」、「至少要重判讓世人知道這個明確的違法界線」。

創意私房 黃子佼

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