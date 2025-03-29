高檢分案 查「創意私房」80名高級會員

藝人黃子佼捲入兒少性影像非法網站「創意私房」案，且購買持有2259部未成年人性影像，作家吳淡如昨在臉書發文問，創意私房有80名高級會員，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴」；台灣高等檢察署檢察長張斗輝昨指示從嚴偵辦且立即分案，由台中地檢署主辦、台北地檢署協辦，追查這80名「高級會員」不法行為、追究責任。

台北及台中地檢昨均已剪報分案，北檢將指派婦幼保護專組檢察官積極偵辦，中檢將由先前滅掉創意私房、SCP等性影像群組檢察官陳祥薇偵辦，再度清查相關會員名單，釐清有無新犯罪實證。

中檢表示，媒體報導偷拍論壇「創意私房」高級會員多達80人，涉及不法集團濫用未成年性影像從中牟利，不肖民眾加入會員付費觀看，嚴重戕害兒少被害人身心健康及人格發展。

檢察官陳祥薇去年偵辦「SCP」、「OAT」社群，還有創意私房等性影像偷拍群組，曾全台大搜索帶回449人列被告，除查出黃姓管理員等6人在中部小吃店、桌遊店廁所偷拍，另陳姓補習班老師利用教職偷拍未成年女學生，釀全台863人受害，包括20名未成年少年。

其中，陳姓補習班老師則是「創意私房」社群的買家，他涉嫌自2015年起就利用擔任補習班教師機會，猥褻未滿14歲的少女，且在補習班廁所私設秘錄器偷拍未成年學生、女同事的性影像。

檢方依兒少性剝削等罪嫌，起訴黃姓、廖姓、張姓、李姓、江姓男子及陳姓補習班老師等6人；另同案查出400多名持有性影像會員，考量僅持有無散布，予以緩起訴。