創意私房80名「高級會員」台灣高等檢察署下令中檢、北檢嚴辦追查

藝人黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，購買持有2259部未成年人性影像，二審開庭再度引發社會輿論。台灣高等檢察署今指示，從嚴偵辦創意私房相關案件，立即分案，由台中地檢署主辦、台北地檢署協辦，追查創意私房80名「高級會員」不法行為追究責任。

黃子佼持有至少2259部未成年人性影像，一審判刑8月併科罰金10萬元，案件上訴台灣高等法院本月26日首度開庭，案件再度掀起輿論，黃子佼花錢加入偷拍論台「創意私房」高級會員，從論壇中購買不法影像。

近日媒體報導創意私房高級會員可「點菜」指定購買性影像，作家吳淡如昨日在臉書發文，你是否也贊成公布這80位「高級會員」名單並起訴，不管他們有何等社會名望，發文迄今已有超過4萬網友按讚。

台高檢指出，檢察長張斗輝獲悉媒體報導有關創意私房案件後，考量創意私房會員眾多，立即協調決定由曾經偵辦相關案件的台中地方檢察署主辦、台北地方檢察署協辦，立即分案積極偵辦，以確保婦幼的安全與權益。

北檢今晚指出，依台高檢協調統合，今媒體報導「創意私房」涉及濫用未成年性影像相關案件，立即分案，並指派婦幼保護專組檢察官積極偵辦，以維護兒少身心健康與人格發展，確保婦幼安全。

中檢指出，針對「創意私房高級會員」多達80人新聞的相關報導，涉及不法集團濫用未成年性影像從中牟利，不肖民眾加入會員付費觀看，嚴重戕害兒少被害人的身心健康及人格發展；今依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌即時剪報分案。