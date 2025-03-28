律師曝法庭勘驗「正襟危坐看愛愛影片」 網憂：處理黃子佼案壓力大

法院開庭時，為了查明案件，經常需要事先或在庭上確認相關證據，這其中不乏一些令人意想不到的場景。律師林智群近日在社交平台透露，檢察官、律師與書記官等法律從業人員的工作細節，其中包含檢察官當庭勘驗當事人下體特徵、律師和客戶正襟危坐地討論對方有入鏡的性愛影片等。貼文一出，引起網友擔憂，黃子佼案相關人員若要看虐待犯罪記錄，心理壓力應該不小。

林智群在臉書個人專頁「林智群律師（klaw）」發文表示，某些案件的勘驗過程「蠻猛的」，檢察官可能需要當庭確認當事人下體是否有痣，再由書記官打筆錄；若案件涉及通姦指控，還可能需要當庭勘驗錄影光碟；律師們在開庭前有時還得正襟危坐地與當事人討論對方有入鏡的性愛影片的畫面細節。

林智群更分享，通常情況下，書記官會在開庭前先檢視影片，並記錄關鍵內容，以便開庭時法官、檢察官、律師確認筆錄內容是否與錄影或錄音內容相符，林智群指出，這時候可能會出現「奇怪對話」，像是在播放一段影片時，影片傳來「啊啊啊啊」的聲音，律師會針對筆錄中「啊」的次數提出質疑，並經由倒帶播放確認。

林智群點出，在涉及暴力犯罪的案件，影片細節就相當重要，因為需要確認刀傷數量與下刀位置，檢察官與律師在當庭也會為了一個動作應該如何記錄爭論許久。

有網友聯想到近期延燒的黃子佼案、保母虐死童等刑事案件，表達自己的看法，「我比較擔心黃子佼案的相關人員，虐待犯罪紀錄對於有小孩的人、甚至一般人，心理壓力應該蠻大的」、「我到現在還是不能看完那個判決書」、「那虐童案子的影片，我一次都看不下去，更別說還要記錄」。