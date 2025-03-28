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創意私房會員存139部兒少猥褻片…咬出「SCP」犯罪群組助辦案判6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
許男是創意私房會員，電腦存有139部兒少猥褻影片，法院依兒少性剝削條例判他6月確定。示意圖／ingimage
許男是創意私房會員，電腦存有139部兒少猥褻影片，法院依兒少性剝削條例判他6月確定。示意圖／ingimage

台中地檢署破獲全台最大性影像網站「創意私房」、「SCP」群組，其中許姓會員持有高達139個兒少猥褻影片，被逮才辯稱「要去舉報才存在電腦」，法院雖不採信，但考量他事後確實助檢方偵破SCP群組，ㄧ、二審都依兒少性剝削條例判他6月，全案確定。

檢警調查，許男是創意私房會員，他清楚通訊軟體Telegram上的「SCP」群組販帖「台蘿原創」，裡面多為兒少年性影像，且以上傳性影像當成換積分、升等會員級別。

許2022年4月在Telegram「帝王大本淫」群組取得大量少年性影像畫面，下載儲存成139個檔案在電腦中，同年8月25日被警方拘提、附帶搜索起獲。

台中地院ㄧ審時，許坦承下載139個性影像，但矢口否認散布，辯稱影像是為了向警方舉報才準備的，自己要去舉發；許的辯護人說，許在協助檢警偵辦「SCP」群組，且台中地檢確實因許協助查獲「SCP」群組。

ㄧ審查，許4月就自「帝王大本淫」群組下載139個色情檔案，若其有意向警方檢舉「SCP」群組，豈會等到8月25日被警方查獲，東窗事發後才表示要檢舉，況且許落網時，還趁機將自己的Telegram移除，顯然是心虛，不採信其辯詞。

另函詢檢方，檢方表示後來確實因許男協助，而查獲「SCP」群組。ㄧ審審酌，許危害少年性隱私、身心健全，下載持有的性影像為數不少，且犯後全否認，但事後助檢警查獲「SCP」群組，依意圖散布而持有少年為猥褻行為之電子訊號罪，判他6月，得易科罰金。

許男不服上訴，仍否認犯行，堅稱電腦中影像是要去舉報才準備；台中高分院二審比對證據，仍不採其辯詞，且許過去曾販賣少年猥褻電子影像獲判緩刑，這次持有影像為數不少，認為一審認事用法、量刑均妥適，判處駁回，全案確定。

創意私房 黃子佼

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