國二生遭性侵228次無人知？親職講師：創意私房設3陷阱 孩子說不出口

黃子佼的判決書近日受到輿論關注，日前台北市議員苗博雅以直播導讀的方式，讓民眾直接了解黃子佼的犯罪內容。其中，黃子佼非法持有一名國二受害者高達228次的性侵檔案，再次引起社會震驚。親職講師趙逸帆於臉書發文分析創意私房手法，利用三大犯罪陷阱讓少女飽受長期威脅及迫害，並呼籲家長及老師在與孩子互動時，能夠清楚明白地傳達三件事，讓孩子在必要關頭時能選擇自保的途徑，而非一再被利用。

黃子佼持有未成年人性影像，引發社會關注。圖為近日出庭應訊情形。 記者許正宏／攝影

趙逸帆以「她拍了228部影片，我們卻都沒有發現」為標題在臉書發文，指出從創意私房及黃子佼的判決書中，瞭解到整個犯罪過程不是「一時衝動的事件」，而是長期、重複，且深入控制的過程。他希望所有能保護孩子的人，能夠清楚知道犯罪陷阱的樣貌，否則很難在孩子需要的那一刻，成為他可以開口的人。

趙逸帆認為，在這麼多次的性影像拍攝過程中，孩子不是不逃也不說，而是「說不出口」，當孩子落入控制的陷阱時，就會呈現這種情形。

他分析這種犯罪製造了三類的陷阱，誘騙孩子拍攝不該拍的性影像：

一、夢想的糖衣，潛規則的苦藥

他認為很多孩子都曾夢想過「我也可以」，成為不肖之徒最常用來誘騙孩子的方式。一開始是誇讚與肯定，接著是服從與測試，最後變成威脅與掌控，孩子在過程中也被洗腦：「這是為了夢想，忍一下就好」、「我已經做了這麼多，不能現在放棄。」

二、用關心包裝的情緒操控

犯罪者會與受害者建立一種長期的關係，包括傾聽、陪伴，這類加害者會讓孩子以為是在一段「被理解、被愛」的關係中，進而甘願配合各種不舒服的要求。

三、數位控制與恐懼勒索

趙逸帆認為，最可怕的是，當這些人取得孩子的影像或私密資料後，會立刻翻臉，並以此威脅孩子：「我已經存起來了，如果妳不照做，我就傳給妳爸媽、老師、全世界。」這是一種極端的數位綁架。孩子不敢說、也不知道該怎麼說，只能不斷地「配合」，直到在社會新聞中看到冰山一角。

而面對犯罪者製造的陷阱讓孩子落入「長期的心理綁架」，趙逸帆建議，無論是家長或老師，在與孩子互動時必須謹記三個方向：

一、給孩子一個可以說「我不想做」的空間

不論是才藝、夢想、課業，讓孩子有權利自己說不，若是大人太習慣用「要堅持」、「不要半途而廢」的語言，孩子就更難在危險中自己喊停。

二、讓孩子知道：你永遠可以回來

無論孩子做錯什麼、誤信誰，請先別說「你怎麼那麼笨」，可先抱住他，讓他知道「你不是錯的，是被騙的」。

三、主動談「這些事」，不是等事情發生才講

讓孩子自己就知道：「不是所有人說喜歡你的人，都是好人」、「不是給你機會的人，都值得你相信」。

​趙逸帆認為，如果大人能願意多一點理解，給孩子多一些信任的空間，也許就能在第一部影片出現前，阻止那第228部影片的發生。