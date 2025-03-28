黃子佼辯稱紓壓 呂秋遠：1情況可判刑數千年 買孩子痛苦怎能輕描淡寫

藝人黃子佼因持有2259部未成年人性影像，判刑8個月，他是偷拍論壇「創意私房」會員，他辯稱為「紓壓」而購買性影像。而「創意私房」的受害人中，甚至有10歲國小女童。律師呂秋遠在臉書表示，這些未成年人被傷害，完全就是買方的錯。「也就是說，你們花錢買了孩子的痛苦，怎麼還能輕描淡寫，覺得這一點也不嚴重？」

這些受害的未成年女生，是如何一步步被傷害？呂秋遠說，剛開始可能是所謂「星探」的邀約，要女孩拍攝一些影片，而且為了建檔，還得要女孩的個人資料，例如手機號碼、就讀學校、姓名等等。即便被害人覺得奇怪，這些「星探」總有辦法進行下一步、繼續誘騙小孩，以為這就是未來的明星路，只是試鏡而已，無傷大雅。

接著，如果孩子開始不配合，「星探」就會威脅將影片散發給學校，讓她在同學面前抬不起頭來，還威脅如果跟家長說也會有一樣的下場，所以最好閉嘴聽從指示。因此這些未成年人，就在這種威脅下，不斷的提供自己的影像、個資給那些買家，直到沒有利用價值為止。

「沒有買賣，就沒有傷害」，這句話在創意私房裡，更是如此。呂秋遠表示，為什麼兒童及青少年性剝削防制條例會把持有「這種影片」的人也列為犯罪，是因為太多的青少年與兒童，就在這種噁心的設計裡受傷。重點是，買片的人都知道，這是非自願、被欺騙、被強迫的真人真事。這些受傷的、無反抗能力的孩子，也生活在我們的四周，怎麼還會做這種事？