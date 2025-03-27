黃子佼判8個月 媒體人：高級會員還想易科罰金嗎？

黃子佼持有2259部未成年人性影像、是偷拍論壇「創意私房」會員，判刑8個月。媒體人羅友志說，因為高級會員點菜，12歲女童拍了2百多部影片，點菜的共犯只判8個月，還想再減一半「易科罰金」，大家甘心讓這些高級會員歡樂進天堂嗎？

羅友志說，14歲被侵犯228次，12歲為了高級會員點菜，拍了200多部片，這是什麼地獄A片？不，這是「創意私房」，但點菜的共犯只判8個月…。

14歲被侵犯255次，這是什麼數字？看看你眼前晃過的國中生，她在蹦跳走路的年紀，每天被大叔…，想到就讓人全身難受發抖。難怪「夜魔俠」、「蝙蝠俠」總是大受歡迎，我們太需要庶民正義了。

然後，現在八個月的高級會員，準備用「認部分罪行」、「懺悔」再減一半，目標「易科罰金」，看完這些「地獄場景」的文字，大家還甘心讓這些「高級會員」歡樂進天堂嗎？