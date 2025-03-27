黃子佼不是單純看畸形A片！ 律師再揭禽獸內幕：沒有錢辦不到的事

藝人黃子佼持有至少2259個以上的未成年人性影像，一審遭判刑8個月，併科罰金10萬元。黃昨（26）日在台灣高等法院外對媒體鞠躬，外界認為恐是替復出鋪路。律師李怡貞指出，黃子佼案並非單純看畸形A片，受害者可能深陷在他人窺視的恐懼之中度過人生。

2023年台灣社會掀起一股「#MeToo」運動，其中黃子佼是偷拍論壇「創意私房」成員震驚各界，因持有至少2259個以上的未成年人性影像，一審遭判刑8個月，併科罰金10萬元。政治評論員吳靜怡在臉書提到，被害人中，有一名14歲的國二女生，被迫拍攝228部影片。這些影片全為滿足高級會員的需求，每當這名被害者遭點名時「她就必須在鏡頭前被性侵，而這樣的過程總共重複了228次」。

律師李怡貞也在臉書發文，她訝異許多人還不知道黃子佼案的嚴重性，都認為只是觀看畸形A片。李指出，黃子佼案並非單純性影像問題，而是涉及長期性侵、脅迫、跟蹤、騷擾、恐嚇，逼迫受害者拍攝性影像。

其中最令人髮指的事情，莫過於受害者必須揭露個資，並隨著性徵發育「定期更新」，甚至產出各式不同的影片，只為滿足這些有錢有權的衣冠禽獸，讓李怡貞哀嘆「沒有錢辦不到的事」。

此外，李怡貞提到，這群受害者一輩子可能都活在覺得隨時遭他人窺視的恐懼之中，「深怕不堪的過往隨時被挖出，被爆出，被流傳」。她呼籲不該流傳黃子佼案判決書的附表，只會造成受害者的N次傷害，並希望社會能了解黃子佼案的嚴重性。