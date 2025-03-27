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誰在保護黃子佼？ 媒體人曝有股強大力量：娛樂圈到司法界都有影響力
藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像，判刑8個月，黃子佼昨天在台灣高等法院外，對媒體鏡頭鞠躬5秒，外界認為他在為復出鋪路。媒體人黃智賢在臉書發問，「誰在保護黃子佼？」她表示，有一股強大的力量，從娛樂圈到司法界，都有莫名的影響力，在強力保護黃子佼。
黃子佼辯稱10年間他買、看性剝削兒少影片是為了紓壓。黃智賢表示，黃子佼手頭的片子，最小的受害兒童是10歲。「他說看兒童被性侵性剝削，可以紓壓。這是人？」
黃智賢表示，黃子佼是可以點餐的高級會員，要藉著鞠躬，想換重回娛樂業？「當然要讓他永遠無望重回。更要讓無數的黃子佼，被判重罪。因為，就像教唆殺人一樣，是犯罪的一環。甚至是發動者之一」。但是有一股強大的力量，從娛樂圈到司法界，都有莫名的影響力，在強力保護黃子佼。「他的日子，很滋潤」。
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