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黃子佼高院首開庭又穿這件藍上衣！被問「是否想復出」未回答

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，台灣高等法院26日首開庭。記者王宏舜／攝影
藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，台灣高等法院26日首開庭。記者王宏舜／攝影

藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判又翻供，檢方具體求刑7到9月，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，黃仍穿著藍色上衣、頭戴白色鴨舌帽出庭，面對媒體詢問「是否想復出？」、「為什麼都穿同一件衣服」閉口不答。

黃子佼出庭，除大批記者守候，現場也有民眾抗議。一名婦人隻身從基隆來台北，手上舉著「兒童性剝削加害者」、「重懲變態獵童產業」的標語，她批評一審判太輕，且「憑什麼復出？」

全台去年掀起「#MeToo」浪潮，黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦給予緩起訴、繳緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，台灣高等檢察署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查出更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

台北地院根據「兩大理由」重判黃子佼，首先是法官認為黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。其次，黃子佼的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

北院表示，這些兒童或少年的性影像檔案淪為尋常商品般，在論壇上上架任人挑選購買，檔案標題介紹包含年齡「學生妹」、「校花」、「國小」、性特徵「水滴奶」、就讀學校簡稱等，甚至放置兒童或少年的社群網站、生活照、性影像截圖等資訊吸引會員購買各情，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展。

不過在北院判決後，台北地檢署指另查獲黃子佼還涉持有其他未成年人性影像，移送北院審理，但北院未將此部分犯罪事實一併審究，因此上訴。

黃子佼一審5次開庭都穿著同一件「改良式青年裝」上衣現身，連同今日已是第6次，引發議論。有網友質疑黃「每次出庭都穿一樣的衣服，製造出好像只出庭一次的錯覺」。

黃子佼

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