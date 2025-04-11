陸配除籍通知書事件 海基會：諮詢量增加、已加派人手

移民署向上萬名陸配與陸配二代發出通知出要求提除籍證明文件、否則將註銷台灣戶籍，連日來引起不少關注，作為服務單位，海基會表示，櫃檯諮詢與電話諮詢確實有增加，海基會也已加強一線人力，並將宣導陸委會10日宣布的4種類型可使用之解套方案。

海基會副秘書長黎寶文下午在例行背景說明會上表示，這幾天以來的確有相當多的民眾和當事人來向海基會一樓的服務中心來進行相關的諮詢陳情，或者是辦理相關業務，所以數量上跟人數上「的確是有增加」，同時在電話諮詢的部分，也有增加的現象，但是因為現在海基會的工作是全力說明跟協助有需要的當事人，所以相關的數據，「目前還沒有做一個進一步的統計」 。

至於人力的部分，黎寶文表示，從這禮拜開始，海基會就已經加強第一線櫃檯服務的人力，今天也再增加了櫃檯相關的人力；電話服務專線的部分，的確有蠻多的民眾表示沒有辦法在第一時間這麼就能夠打電話進來，今天也加開了電話專線。

他並補充強調，相當多民眾非常擔心「時效保存」的問題，擔憂資料可能沒有辦法在海基會這個地方獲得查證，但黎寶文澄清，「只要你曾經來過海基海基會，完成文書驗證的工作，特別是在今天我們要談的這件事，就是在註銷原籍公證書的部分，只要你曾經來辦理過，不論時間多久，我們都有相關的資訊可以查詢，所以這一點請民眾不必擔心，並沒有所謂5年之內才有保存到的問題」。

他並說，就算是在5年之前，也可以透過調取相關的副本、開立證明給予民眾做後續的處置。

黎寶文還提到，昨天陸委會跟移民署有針對4種比較棘手的樣態宣告，可以透過具結的方式來完成程序，這一部分海基會接到相關的訊息或者是陳情或者是民眾的詢問的時候，「我們也會提醒他們」，如果符合相關的這4種狀況的話，可以跟移民署再做進一步接洽跟詢問。

據了解，連日來，海基會多次在臉書上貼出「文書驗證小叮嚀」，詳細指出「註銷戶籍公證書」辦理與文書驗證流程，並提供服務電話。