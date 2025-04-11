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影╱陸配前議員今提訴訟 史雪燕求償100萬元

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
解除議員公職的前南投縣議員史雪燕上午與數位陸配在台北地院舉行記者會，陸配手持「我們都是一家人」抗議。記者黃義書／攝影
解除議員公職的前南投縣議員史雪燕上午與數位陸配在台北地院舉行記者會，陸配手持「我們都是一家人」抗議。記者黃義書／攝影

遭內政部以違反國籍法解除議員公職的前南投縣議員史雪燕上午與數位陸配在台北地院舉行記者會，史雪燕表示，對遭解除議員公職的訴願被駁回一事，將向高等行政法院提出行政訴訟，同時就「38萬陸配將淪次等公民陸配」提告內政部部長劉世芳與陸委會主委邱垂正等人連帶求償100萬元。

史雪燕表示，38萬陸配在台灣落地生根，是地地道道的台灣人，並指近來陸配遭移民署要求需取得中國戶籍的除籍證明，以及對自己國籍的要求，都是非常不合理。

史雪燕指，就台灣現行的憲法，大陸地區人民居住在台灣，拿到台灣身分證，從事公職人員選舉、生活，都沒有「國籍」問題。影響霸凌陸配參與公職的權利，正式提出法律訴訟。參與的配陸手持「我們都是一家人」、「法律不溯及既往」，並高呼「我們不是次等公民」、「我們亞細亞孤兒」口號。

遭內政部以違反國籍法解除議員公職的前南投縣議員史雪燕上午在台北地院舉行記者會，將向高等行政法院提出行政訴訟，並同時向主管機關陸委會主委、內政部4名官員連帶求償100萬元。記者黃義書／攝影
遭內政部以違反國籍法解除議員公職的前南投縣議員史雪燕上午在台北地院舉行記者會，將向高等行政法院提出行政訴訟，並同時向主管機關陸委會主委、內政部4名官員連帶求償100萬元。記者黃義書／攝影

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