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游智彬：早註銷陸戶口 移民署：無紀錄

聯合報／ 記者翁至成廖士鋒／台北報導
新黨副秘書長游智彬。圖／聯合報系資料照片
新黨副秘書長游智彬。圖／聯合報系資料照片

移民署發通知書要求陸配三個月內補繳「喪失原籍證明書」，新黨副秘書長游智彬被檢舉有雙重戶籍，也被要求補件，游智彬昨天表示早註銷大陸戶口，批移民署是政治打手，並質疑搞丟資料。移民署回應，經查未有繳附紀錄，呼籲盡速辦理。

游智彬昨天在移民署前開記者會，指被移民署通知有大陸戶籍，他來投案，他確實有中華民國戶籍，質疑「你的中國籍是簡稱中華民國的戶籍嗎？」一個人從對岸來台要放棄戶籍才符合中華民國規定，就跟從台中搬來台北要把台中戶籍註銷一樣，民進黨為了搞台獨，在內部製造敵人，移民署變成政治打手。

他說，他一九九五年就註銷福建漳州的戶口才取得台灣戶籍，在台當過兵也繳過稅，國民應盡的義務都做了，卻被民進黨剝奪、霸凌；他有註銷大陸戶籍的證明，質疑移民署搞丟，並質疑洩漏他的個人資料給特定媒體做獨家新聞，預計今赴地檢署控告賴清德總統及內政部長劉世芳、移民署長鐘景琨洩密，圖利特定媒體。

社團法人台灣新住民經貿文化交流協會理事長、陸配賀樺說，移民署手段非常粗糙，當年沒要求放棄大陸註銷證明，是歷史遺留問題，移民署應跟大陸相關單位協調，如何快速取得註銷戶籍，並發新聞稿告知，而非突然發一張公文，搞得卅八萬名陸配生活恐慌、動亂不安，「大家都很害怕擔心被趕回大陸，變成兩邊都沒有身分」。

移民署回應，經查證資訊系統紀錄，游智彬未有繳附喪失原籍證明的紀錄，依法通知補繳相關證明文件，呼籲盡速辦理。

陸委會副主委梁文傑昨天回應，游智彬有回去拿除籍文件，這表示他認為台灣身分比較有價值。「雖然很多人會很失望，可是這是他的權利」。目前來講，「游智彬先生還是很希望留在台灣」。

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