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國民黨籲暫緩清查陸配戶籍 陸委會：依法行政

中央社／ 台北10日電

國民黨立法院黨團今天呼籲，政府應先暫緩陸配戶籍清查工作，檢討相關措施。陸委會回應，政府依法行政，這也是為了讓真的想留在台灣的人能夠留在台灣。

大陸委員會（陸委會）10日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，這是法律規定、這是依法行政，若要政府暫緩清查工作的話，那也必須先提出暫緩清查工作的法律依據是什麼。

梁文傑指出，政府也是為了讓想留在台灣的人能夠留在台灣，才會先發通知書要求補件，在人道與法律要求間尋求較好的平衡，在法律沒有變更前，政府有依法行政義務。

陸委會、移民署依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第9之1條清查在台取得定居的原陸籍人士戶籍狀況，該條文在2004年3月1日實施。約有1.2萬名當事人被要求補件「喪失原籍證明」，來台20多年陸配也第一次收到補件通知。

國民黨立法院黨團今天上午召開「陸配人權不是鬥爭工具」記者會，呼籲政府不該利用行政手段霸凌特定族群，應先全面暫緩清查工作，檢討相關措施。

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