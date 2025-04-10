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大陸地區人民是否屬我國人民？ 陸委會：非中華民國國民

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑10日在記者會上表示，大陸地區人民並不屬於中華民國國民。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑10日在記者會上表示，大陸地區人民並不屬於中華民國國民。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸人民身分的議題，近期持續成為社會關注焦點，針對「國籍」的部分，身為陸配的前南投縣議員史雪燕，遭以此溯及解除議員資格，近日控告陸委會主委邱垂正以及內政部長劉世芳，委任律師強調政府誤用國籍法來處理兩岸人民議題，對此陸委會強調，大陸地區人民並不屬於中華民國國民。

針對史雪燕與委任律師認為，政府錯誤援引國籍法要求陸配放棄外國國籍，但根據憲法及兩岸人民關係條例，大陸地區人民本屬我國人民並非外國人民，陸委會副主委梁文傑10日下午在記者會上回應指，「如果大陸地區人民本屬我國國民，我們就應該讓他可以參加健保，但是就沒有」。

梁文傑表示，行政院在2023年5月24日發出一個通案說明，解釋大陸地區人民到底是不是中華民國國民。他說，憲法23條規定，具有中華民國國籍者是國民，要有中華民國國籍才是國民，什麼樣的人有中華民國國籍呢？根據入出國移民法，中華民國國民是具有中華民國國籍之居住台灣地區，設有戶籍或是在台灣地區沒有戶籍的國民，所以大陸地區人民他並不屬於中華民國國民。

他指出，史雪燕提出的訴願已經駁回，現在提訴訟，一再用的理由就是，大陸地區人民也是中華民國國民，但根據國家賠償法，如果不是國民，不會給你國家賠償的待遇，「大陸地區人民不屬於國民這一塊」。

對於新黨副秘書長游智彬被檢舉有大陸身份，梁文傑證實陸委會有受到檢舉，移民署也有受到檢舉，因為他是在2004年之前就入籍台灣，移民署也有通知，他也收到通知，「他有回去拿除籍文件，這表示他認為台灣身份比較有價值」。

梁文傑說，「雖然很多人會很失望，可是這是他的權利」。目前來講，「游智彬先生還是很希望留在台灣」，他的狀況也不是唯一，還有好幾位「比較知名的陸配」也是在民國93年也就是2004年之前入籍台灣，「也都回去拿了」。至於游智彬被聘為桃園市政府市政顧問，梁文解說因為這是無給職，所以基本上就是市長要不要聘這個人，就是觀瞻的問題，「跟法律問題沒有關係」。

陸配

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