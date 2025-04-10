在台長大陸配二代也收移民署通知書 嘆「不知在陸有無戶籍」

近日不少陸配收到移民署通知書，要求補繳喪失原籍證明，實際上，還有許多年幼時期就來台的陸配二代，在網上也貼出自己收到相關通知書，當中不少人反映，不知要怎麼向大陸確認已取消戶籍，因為根本不知道自己出生時是否在大陸申請戶籍。

遇到這個問題的29歲林先生，10日午後，他接受本報記者訪問時表示，生父是台灣人，到大陸工作時認識自己的母親，母親隨後嫁來台灣，但來台前，已經在福建泉州生下哥哥與他兩兄弟。

林先生3歲來台，哥哥大他1歲，兩人都在台灣長大，對大陸沒有印象。他說，收到通知書隔天就去移民署詢問，強調自己在台灣長大、有身份證、護照、駕照、當過兵，但移民署還是需要他去申請文件，他向移民署表示，自己連在大陸有沒有戶籍都不知道，最後若是超過3個月是否會被除籍，而「對方答不上來，依然要我先去處理」。隨後他向海基會詢問，海基會提出8個步驟，然後他致電移民署，但是昨天一直沒有接通。

林先生表示，由於自己改過名，已先把改名的公證書申請完，要等1個月後，自行聯繫大陸是否收到，在這1個月內，還要想辦法查到自己在大陸是否有戶籍。他強調，如果要飛一趟大陸，工作不允許在國外長待，若得飛好幾趟，所需的機票食宿費用，他的經濟狀況也難以負擔。

林先生的母親說，當初嫁來台灣時，有辦理好戶籍文件，但兄弟倆的文件由生父處理，如果生父一同處理，理應兄弟倆都應收到移民署的通知書，但只有弟弟收到、哥哥沒收到。林先生則懷疑是否當前輿論壓力大，「很多通知書沒有寄出去」。

林先生亦向本報強調，「這次真的讓我不敢相信，我長大的這片土地，竟然要我生出一個我不知道的文件，而且還表示3個月內沒有交件，我就不是台灣人了，讓我非常難過。」被問到如果政府願意改採切結書方式處理，「如果能夠不到大陸去，當然最好。」

近日社群平台Threads上還有多位網友貼出通知書稱，自己年幼就來台灣，但也收到移民署通知書，實際上根本無法辦理大陸除籍。

在大陸出生、6歲前隨父母回台的實況主子喵，也收到了移民署的催繳通知。昨天她在Threads發影片強調自己就是台灣人，從小在台灣唸書長大。她表示支持依法補件，但也質疑，「為什麼民國93年的修法，可以擴大適用到93年以前的人身上？」她提到，若政府因為這些「台灣人」沒有辦法提供除籍的公證文書，而取消他們的台灣戶籍，「這樣符合行政手段的比例原則嗎？」她透露，自己收到通知書後，撥電話至政府的專線都占線，昨天親自跑了一趟海基會。

此外，有一位網友說，自己在大陸福建出生6個月後就到台灣，自己還是原住民，但也收到了通知書。他質疑，「查無此人要怎麼辦理我就問？如果那些沒錢也沒親戚的人要怎麼申請？」另一位網友稱，自己5歲時到台灣，根本沒先前的印象，政治立場甚至是希望台灣可以獨立，「突然要交文件真的是很莫名」，他表示，只因沒辦法選擇要在哪出生，還有一堆仇恨留言叫他們「滾回大陸」，看了很難過。

對於上述情況，本報9日分別致電移民署的業務單位與公關室，兩者說法不同。業務單位表示，據悉是「所有在台灣有定居的人（來自大陸的人士）都會收到（通知書）」；公關室則說，目前只是針對陸配，之後其他的人群甚至國人，「應該也會陸陸續續清查」。

據了解，1990年代前後，受限於一胎化政策、還有大陸戶籍制度各項調整（取消以商品糧為城鄉戶口區分標準、實施「藍印戶口」等），大陸報戶口規定相當複雜，且生育也需要持有官方批准的「准生證」，不少「超生」的孩童都沒有報戶口，成為黑戶。