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游智彬嗆1995年就註銷福建戶口 移民署：經查證確實沒繳證明

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
內政部移民署。記者翁至成／翻攝
內政部移民署。記者翁至成／翻攝

移民署近期寄發超過1萬封通知書，要求2004年以前未繳交喪失原籍證明的在台定居及設有戶籍的陸籍人士補件，否則將撤銷在台戶籍。新黨副秘書長游智彬今天開記者會稱，他1995年就註銷福建戶口才取得台灣戶籍，也在台當兵、繳稅，不滿被要求補件，怒嗆移民署已變成政治打手，揚言宣戰。

對此，移民署指出，經查證資訊系統紀錄，游智彬確實未有繳附喪失原籍證明之紀錄，依法通知補繳相關證明文件，請儘速辦理，以避免影響自身權益。

移民署說，依據2004年3月1日修正施行之兩岸條例第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，明定兩岸單一戶籍之法律規範，絕大多數曾具大陸地區人民身分之國人，均已遵守法律提出喪失原籍證明。

移民署表示，目前已在台定居設籍之中國大陸配偶超過14萬人，依據現行法令規定，近期通知其中未曾繳附喪失原籍證明者補繳，人數約1萬人，並已陸續接獲相關證明文件。

移民署強調，對於繳附有實際困難之個案，可透過服務專線或電子信箱向該署反映，將兼顧執行之必要性及人道需求，會同陸委會及海基會等機關或單位提供必要之協助，請社會大眾務必放心。

另該署全球資訊網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，提供問答集圖卡、海基會申辦註銷大陸戶籍公證書流程及諮詢管道等資訊，歡迎民眾多加運用。

游智彬 移民署 陸配

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